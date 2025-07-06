Перший за 15 років фініш в топ-3 для головного невдахи Формули-1 – навіть Ферстаппен не стримав радості за колегу
Пілот Кік Заубер Ніко Хюлькенберг таки подолав свою антирекордну серію в Формулі-1.
239 гонок в кар'єрі без фінішу в трійці найкращих – таким був антирекорд Ніко Хюлькенберга з команди Кік Заубер. Проте німець зміг подолати свою серію невдач, яка тягнулася 15 років.
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Хюлькенберг дебютував у Формулі-1 у 2010 році й ні разу не посідав місце на подіумі. Гран-прі Великої Британії стало історичним не тільки для німецького пілота, але і його команди. Кік Заубер до цього не фінішував в топ-3 понад 12 років, відколи Камуй Кобаяші став третім на Гран-прі Японії.
Після фінішу Хюлькенберг та команда раділи, немов стали чемпіонами світу. Скромна команда не стримувала себе, носячи 37-річного німця на руках. Навіть Макс Ферстаппен не залишився байдужим і щиро привітав колегу із заслуженим успіхом.
Додамо, що Хюлькенберг стартував на Гран-прі Великої Британії з 19-ї позиції. Серед чинних гонщиків тепер антирекорд належить Юкі Цуноді з Ред Булл – 98 гонок без подіуму.
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