239 гонок в кар'єрі без фінішу в трійці найкращих – таким був антирекорд Ніко Хюлькенберга з команди Кік Заубер. Проте німець зміг подолати свою серію невдач, яка тягнулася 15 років.

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Хюлькенберг дебютував у Формулі-1 у 2010 році й ні разу не посідав місце на подіумі. Гран-прі Великої Британії стало історичним не тільки для німецького пілота, але і його команди. Кік Заубер до цього не фінішував в топ-3 понад 12 років, відколи Камуй Кобаяші став третім на Гран-прі Японії.

Після фінішу Хюлькенберг та команда раділи, немов стали чемпіонами світу. Скромна команда не стримувала себе, носячи 37-річного німця на руках. Навіть Макс Ферстаппен не залишився байдужим і щиро привітав колегу із заслуженим успіхом.

Max Verstappen knows what Nico Hulkenberg is capable of, and congratulated him on his podium. #F1 pic.twitter.com/k8JbhIh2W5 — Motorsport.com (@Motorsport) July 6, 2025

Додамо, що Хюлькенберг стартував на Гран-прі Великої Британії з 19-ї позиції. Серед чинних гонщиків тепер антирекорд належить Юкі Цуноді з Ред Булл – 98 гонок без подіуму.

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