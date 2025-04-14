Макілрой виграв у фінальному раунді 89 чемпіонату Мастерс, який відбувся в Національному гольф-клубі "Аугуста". В іграх плей-офф північноірландець завдав 73 удари (6 берді, 3 богі, 2 дабл-богі), випередивши англійця Джастіна Роуза внаслідок берді на першій лунці перегравання.

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Завдяки цій перемозі Макілрой виграв не лише Мастерс, але й став володарем Grand Slam. Для цього необхідно здобути перемоги на чотирьох мейджорах: турніру Masters, Чемпіонату PGA, Відкритого чемпіонату США та Відкритого чемпіонату Британії. Додамо, що британець тріумфував на турнірі Мастерс лише з 17 спроби.

Зауважимо, що раніше Grand Slam підкорився лише Тайгеру Вудсу (2000), Джеку Нікласу (1966), Гарі Плеєру (1965), Бену Хогану (1953) та Джину Саразену (1935). Макілрой став першим європейцем у списку легенд, що завоювати титул Grand Slam.

Пояснення правил з гольфу:

Берді: Якщо гравець витратив на проходження лунки на один удар менше, ніж пар, то говорять, що він зіграв берді (пташку).

Пар: Заздалегідь визначена кількість ударів, яка має знадобитися досвідченому гравцеві в гольф, щоб завершити лунку, раунд або турнір

Богі: Кількість ударів на одній лунці на одну більшу, ніж пар, дабл-богі – на два більше.

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