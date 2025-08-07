ATP 1000, Торонто, хард, 1/2 фіналу

Александр Звєрєв (Німеччина, ATP № 3) – Карен Хачанов (Росія, ATP № 16) – 1:2 (3:6; 6:4; 6:7)

Бен Шелтон (США, ATP № 7) – Тейлор Фріц (США, ATP № 4) – 2:0 (6:4; 6:3)

Визначилися фіналістки Мастерса в Канаді: 18-річна сенсація помстилася за українок, кривдниця Світоліної дійшла до кінця

Обидва учасники першої пари мають стосунок до країни-терориста. Звєрєв народився в Німеччині в родині російських емігрантів. Хачанов досі не відхрестився від своєї ганебної "родіни", просто виступаючи без прапора. Сильнішим виявився останній, хоча Звєрєв мав статус фаворита і першого сіяного турніру.

У фіналі треба вболівати за Бена Шелтона, який впевнено виграв американське дербі проти Тейлора Фріца. Для 22-річного тенісиста це перший в кар'єрі вихід у фінал Мастерса.

Вирішальний матч між Шелтоном і Хачановим відбудеться 7 серпня (в Україні це вже буде 8 серпня і 02:30 година).