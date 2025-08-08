Віталій Сачко залишається першою ракеткою України та єдиним представником країни у топ-300 світового реєстру. Втім, порівняно з попереднім рейтингом Віталій опустився аж на 10 позицій та відтепер посідає 272-те місце.

Олег Приходько опустився на три позиції та йде 318-м у рейтингу АТР, Олександр Овчаренко натомість піднявся на три сходинки та став 377-м. До п'ятої сотні увірвався 21-річний В'ячеслав Белінський, який виграв турнір M25 в Оллерсбаху. Молодий тенісист розташувався на 436-му місці.

Опустилися в рейтингу Олексій Крутих (АТР № 445) і Вадим Урсу, який втратив одрузу 41 місце та став 461-м. Показник Еріка Ваншельбойма залишився без змін.

Топ-10 українських тенісистів рейтингу АТР

Італієць Яннік Сіннер продовжує очолювати рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів. У першій десятці відбулася одна заміна – американець Бен Шелтон піднявся із сьомого місця на шосте. Для нього це рекордна позиція в кар'єрі.

Топ-10 світового рейтингу

