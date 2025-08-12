Український тенісист Віталій Сачко вийшов до другого кола турніру в Барранкільї (Колумбія).

2025 Kia Open Barranquilla.ATP Challenger Tour 75. Хард. Перше коло.

Віталій Сачко (Україна, АТР №222) – Роберто Сід (Домініканська Республіка, АТР №326) – 7:5, 3:6, 6:3

У матчі першого кола турніру Сачко, який є п'ятим сіяним змагань, здолав представника Домініканської Республіки Роберто Сіда. Суперники обмінялися перемогами у перших двох сетах, а у вирішальній партії українець поступався 1:3, але виграв 5 геймів поспіль.

Матч тривав 2 години 17 хвилини. За гру Сачко тричі подав навиліт та зробив 3 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, 3 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки. Це була перша зустріч тенісистів.

У наступному раунді Віталій Сачко зіграє проти переможця матчу між колумбійцем Родрігесом Хуаном Антоніо (АТР № 598) та американцем Ноа Шактером (АТР №743).

