Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з Еллен Перес здобула перемогу у чвертьфінальному матчі супертурніру в США. Звіт про матч читайте на "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/4 фіналу, пари

Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – Ніколь Меліхар (США) / Людмила Самсонова – 2:0 (6:4, 6:1)

Свьонтек після зриву зустрічі з Костюк вийшла з ювілеєм в 1/4 фіналу у Цинциннаті – чинну фіналістку відправили додому

Еллен Перес в парі з Людмилою Кіченок здолали дует росіянки Людмили Самсонової й Ніколь Меліхар. Завдяки перемозі у двохсетовому протистоянні австралійсько-український тандем пробився у півфінал тисячника в Цинциннаті.

В першій партії обидві пари безпомилково забирали свої подачі, аж допоки в 10-му геймі Кіченок та Перес не вдалося забрати подачу суперниць на власну користь – 6:4. Другий сет Самсонова і Меліхар віддали майже без боротьби – впевнені 6:1 для українки та австралійки.

В півфіналі на Кіченок і Перес чекатиме гра проти переможниць протистояння Макнеллі / Носкова – Дабровскі / Рутліфф.

Кіченок вийшла до чвертьфіналу тисячника в Цинциннаті – українка разом з австралійкою вибили господарок турніру