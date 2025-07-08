16-річний тенісист з України Нікіта Білозерцев не захотів спілкуватися рідною мовою після розгромної поразки в парному розряді Вімблдону-2025.

Після матчу 1/16 фіналу, в якому Нікіта разом зі своїм напарником Тімо Берманном (Австрія) поступився нідерландському дуету Мец Роттгерин / Гідде Шонмакерс, українські журналісти запросили Білозерцева та його тренера Стефана Пантова з Болгарії на інтерв'ю.

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Пантов заявив, що його підопічний відповідатиме на запитання тільки англійською або російською мовою. Сам Нікіта на цю ситуацію ніяк не відреагував. Після слів Пантова журналісти вирішили відмовитися від інтерв'ю.

Як повідомляє ВТУ, Стефан Пантов є регіональним координатором від Болгарської федерації тенісу (БФТ) в Чорноморському регіоні. Також зазначається, що Білозерцев розглядає зміну громадянства на болгарське.

До слова, Нікіта продовжить виступи в одиночному розряді Вімблдону, у першому колі українець переміг Аміра Омарханова з Казахстану – 6:4, 6:2.

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