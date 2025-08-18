Український тенісист Віталій Сачко не зміг переграти Таро Даніеля у матчі відбору до Відкритого чемпіонату США з тенісу. Звіт про гру і результат матчу – в цій новині на "Футбол 24+".

US Open-2025. Кваліфікація. Перший раунд

Таро Даніель (ATP № 167, Японія) – Віталій Сачко (ATP № 222, Україна) – 2:0 (6:1, 7:5)

Найкращий тенісист України Віталій Сачко не зміг потрапити до фінальної частини US Open-2025, поступившись у першому раунді кваліфікації Таро Даніелю, який посідає 167-ме місце у рейтингу ATP.

Представник Японії впевнено виграв перший сет з рахунком 6:1. У другій партії Сачко нав'язав супернику серйозну боротьбу: справа ледь не дійшла до тай-брейку, але зрештою Даніель зумів дотиснути українця на своїй подачі – 7:5.

Сачко вибув з турніру, а Таро Даніель зіграє у наступному раунді кваліфікації з переможцем пари Шідех (ATP № 225, Франція) – Штруфф (ATP № 145, Німеччина).

