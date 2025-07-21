Віталій Сачко залишається першою ракеткою України та єдиним представником країни у топ-300 світового реєстру. Він у новій версії рейтингу покращив свою позицію на один рядок.

Сіннер збільшив відрив від Алькараса, стрибок американців, перша ракетка України опустився на три позиції – рейтинг АТР

Олександр Овчаренко втратив відразу 35 місць – він впав на 381-шу позицію. Піднявся у світовому табелі Вадим Урсу, Олексій Крутих, Ерік Ваншельбойм та Юрій Джавакян.

Топ-10 українських тенісистів у рейтингу АТР

Італієць Яннік Сіннер продовжує очолювати реєстр Асоціації тенісистів-професіоналів. У першій десятці сталося лише одна заміна – американець Бен Шелтон випередив норвежця Хольгера Руде.

Топ-10 світового рейтингу

Світоліна, Ястремська та Снігур отримали нові позиції у рейтингу WTA – Стародубцева та Калініна відкотилися назад