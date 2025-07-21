Перша ракетка України покращив свою позицію, провал Овчаренка, домінування Сіннера – рейтинг АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP опублікувала свій новий рейтинг станом на 21 липня.
Віталій Сачко залишається першою ракеткою України та єдиним представником країни у топ-300 світового реєстру. Він у новій версії рейтингу покращив свою позицію на один рядок.
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Олександр Овчаренко втратив відразу 35 місць – він впав на 381-шу позицію. Піднявся у світовому табелі Вадим Урсу, Олексій Крутих, Ерік Ваншельбойм та Юрій Джавакян.
Топ-10 українських тенісистів у рейтингу АТР
Італієць Яннік Сіннер продовжує очолювати реєстр Асоціації тенісистів-професіоналів. У першій десятці сталося лише одна заміна – американець Бен Шелтон випередив норвежця Хольгера Руде.
Топ-10 світового рейтингу
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