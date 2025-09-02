Український тенісист Віталій Сачко переміг Максима Мрву в 1/16 фіналу турніру в Австрії. Звіт про гру і результат матчу – в цій новині на "Футбол 24+".

Челенджер ATP 100, Тульн (Австрія), ґрунт, 1/16 фіналу

Максим Мрва (ATP № 427, Чехія) – Віталій Сачко (ATP № 217, Україна) – 0:2 (2:6, 6:7 (5:7))

Після вильоту на ранній стадії відбору US Open-2025 Віталій Сачко перемогою розпочав свій шлях на челенджері в австрійському Тульні.

Перша ракетка України ефектно здолав на старті ґрунтового турніру чеха Максим Мрву: спочатку впевнено переміг у першому сеті 6:2, а потім добив суперника на тай-брейку – 7:5.

Вже 3 вересня Сачко зійдеться з австрійцем Сандро Коппом (ATP № 396) в матчі за вихід у чвертьфінал челенджера.

