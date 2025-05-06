Найкращий тенісист світу за версією ATP Яннік Сіннер був поміченим у компанії з черговою росіянкою.

Сіннер ошелешив заявою щодо "тисячника" в Римі – перша ракетка світу пропустив 3 місяці через дискваліфікацію

Після тривалого роману з "нейтральною" тенісисткою Анною Калінскою італієць зацікавився ще одною уродженкою болотної держави. Фото Сіннера з громадянкою країни-терориста Ларою Лейто в Монако облетіли соцмережі у квітні. Але італієць відхрестився від зв'язків з російською моделлю.

"Увага до мене неймовірно велика. Зараз це особливо стосується мого життя за межами корту. Я був дуже здивований, побачивши деякі фотографії, але там нічого серйозного і я не перебуваю у стосунках", – цитує першу ракетку світу Daily Mail.

Додамо, що Сіннер відбув тримісячну дискваліфікацію, термін якої закінчився 5 травня і планує зіграти в римському "тисячнику". Але поки італієць потрапляє більше в скандали з росіянками, ніж на тенісний корт.

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