US Open 2025, хард, чоловіки, 1/32 фіналу

Карен Хачанов (АТР № 9) – Каміл Майхжак (Польща, АТР № 76) – 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10)

Хачанов вважався фаворитом зустрічі, що було логічно, виходячи з його позиції у світовому рейтингу. Свій статус він на початку матчу підтвердив, вигравши перші два сети.

Майхжак після цього відповів росіянину перемогою у третьому та четвертому сетах. Хачанов помітно нервував, але відповідати тиску з боку суперника не міг.

У вирішальному п’ятому сеті Хачанов повернувся у гру, але Майхжак показав свій сталевий характер, зумівши відіграти п’ять матчболів: три з них була на його подачі у восьмому геймі та два знову на його м’ячах у 12-му. На супертай-брейку польський тенісист помилився тільки один раз на своїй подачі, а Хачанов зробив три такі помилки. Це і вирішило долю всього матчу на користь Майхжака.

Каміл Майхжак вперше в кар'єрі переміг тенісиста з топ-10 рейтингу ATP та вперше зробив камбек з 0:2 у такій зустрічі. Поляк вдруге в кар'єрі вийшов до 1/16 фіналу US Open.

