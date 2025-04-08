Найкраща тенісистка Данії Клара Таусон через пошкодження не зможе допомогти своїй збірній у відборі до Кубка Біллі Джин Кінг.

"На жаль, моя спина погано відреагувала на матчі в Маямі. Я до останньої хвилини намагалася бути готовою грати. У мене є прогрес, але, на жаль, я не в формі для важких міжнародних матчів уже в п'ятницю.

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Минулого тижня у кількох із нас були такі ж проблеми, і як гравці WTA, ми повинні визнати, що нам потрібно розумніше планувати своє здоров'я і розставляти пріоритети в календарі, щоб мінімізувати ризик", – йдеться на сайті Данської тенісної асоціації.

Додамо, що у кваліфікації до Кубка Біллі Джин Кінг збірна Данії зустрінеться із командами Словаччини та США (11 та 12 квітня відповідно). В остаточну заявку збірної Данії увійшли Йоханне Свендсен (698 ракетка світу), Ребекка Мунк Мортенсен (777), Лаура Брункель (-) та Емілі Франкаті (-).

Цікаво, що експерша ракетка світу Каролін Возняцкі днями повідомила, що вона з чоловіком очікують на народження третьої дитини, тож вона також не зіграє за збірну Данії.

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