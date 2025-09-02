Джессіка Пегула та Барбора Крейчікова розіграли путівку до 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату США. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/4 фіналу

Джессіка Пегула (США, WTA № 4) – Барбора Крейчікова (Чехія, WTA № 62) – 6:3, 6:3

31-річна американка Пегула у 2024 році програла фінал US Open Аріні Соболенко. На цьогорічному мейджорі Джессіці залишився лише один крок до повторення результату.

У боротьбі за путівку до півфіналу Пегула впевнено здолала представницю Чехії Барбора Крейчікову – чемпіонку Ролан Гаррос-2021 та Вімблдона-2024. Американська тенісистка виграла у двох сетах за 1 годину 27 хвилин.

У 1/2 фіналу на Пегулу чекає зустріч або з Аріною Соболенко (WTA № 1), що може стати повторення фіналу 2024 року, або з ще однією представницею Чехії Маркетою Вондроушевою (WTA № 60).

