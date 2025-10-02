Коко Гофф та Аманда Анісімова стали переможницями двох зустрічей 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні та розіграють путівку у фінал. Результати матчів та звіт про них – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекін (Китай), хард, 1/4 фіналу

Єва Лис (Німеччина, WTA № 66) – Коко Гофф (США, WTA № 3) – 3:6, 4:6

Жасмін Паоліні (Італія, WTA № 8) – Аманда Анісімова (США, WTA № 4) – 7:6 (7:4), 3:6, 4:6

Американська тенісистка Коко Гофф, яка є чинною чемпіонкою пекінського "тисячника", зробила черговий крок до захисту титулу. Цього разу вона засмутила представницю Німеччини Єву Лис, яка, нагадаємо, у січні 2002 року народилася у Києві. Гофф переконливо перемогла у двох сетах за 1 годину 28 хвилин. Підсумок зустрічі на користь американки не став несподіванкою, адже Лис вважалася андердогом поєдинку.

Coco in straight sets @CocoGauff beats Eva Lys 6-3, 6-4 to reach the semifinal in Beijing.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/46RIDkizGJ — wta (@WTA) October 2, 2025

Чвертьфінал між італійкою Жасмін Паоліні та американкою Амандою Анісімовою тривав 2 години 49 хвилин. Суперниці зіграли три сети, два з яких виграла Анісімова. Це принесло їй путівку до півфіналу.

В 1/2 фіналу Гофф та Анісімова зіграють між собою. Другу півфінальну пару утворять переможниці зустрічей Сонай Картал (Велика Британія, WTA № 81) – Лінда Носкова (Чехія, WTA № 27) та Емма Наварро (США, WTA № 17) – Джессіка Пегула (США, WTA № 7), які будуть зіграні у п'ятницю, 3 жовтня.

