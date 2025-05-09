Призупинено проведення чемпіонату в Індійській прем'єр-лізі з крикету. Рішення про це ухвалено на тлі зростаючої напруженості між Індією і Пакистаном.

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"Не здається доречним продовжувати грати в крикет, коли країна фактично перебуває у стані війни", – цитує представника Ради з контролю за крикетом в Індії (BCCI) видання Rortunei India, посилаючись на агентство PTI.

Повідомляється, що рішення про припинення сезону в IPL було ухвалено після того, як у четвер, 8 травня, через повітряну тривогу було зірвано зустріч між Punjab Kings і Delhi Capitals у Дхарамшалі.

Нинішній сезон в Індійській прем'єр-лізі перебуває на фінішній прямій – він має завершитися 25 травня в Калькутті.

Чемпіонат IPL проводить Рада з контролю за крикетом в Індії – державна структура. Рішення про припинення сезону може свідчити про майбутню ескалацію військового протистояння між Індією та Пакистаном.

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