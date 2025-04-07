Французька біатлоністка Камілла Бене зазнала хірургічного втручання на плечі. Про це 24-річна спортсменка розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Камілла зізналась, що плече турбувало її ще з осені 2023 року і не дозволяло повноцінно тренуватися і виступати.

"Невеличкий піт-стоп цієї весни, вам доведеться набратися терпіння. Операція, яка дозволить моєму плечу, ослабленому після падіння в листопаді 2023 року, відновити стабільність. Це рішення, ухвалене тренерами та медичним персоналом, означає новий етап у моїй кар'єрі, але воно має дозволити мені спокійніше рухатися вперед. Цей вимушений відпочинок дозволить мені повністю відновитися після цього прекрасного і тривалого сезону. До скорої зустрічі", – написала Бене у соцмережі.

Нагадаємо, що Камілла виграла Великий кришталевий глобус у сезоні-2024/25 (вона здобула перемогу в лише одному старті – індивідуальній гонці в Гейло, однак загалом при цьому здобула дев'ять особистих нагород: окрім золота, ще тричі виборювала рібло", а також п'ять разів фінішувала третьою).

До слова, Кубок IBU – серія континентальних біатлонних змагань у чоловіків та жінок, що включає в себе виступи в індивідуальній гонці, спринті, гонці переслідування, суперспринті, мас-старті, змішаній естафеті, одиночній змішаній естафеті. За результатами виступів ведеться рейтинг спортсменів в окремих дисциплінах та за сумою очок у всіх дисциплінах (загальний залік).