Канадський тенісист Вашек Поспішил оголосив про завершення кар'єри. Про це 35-річний спортсмен написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Раніше Поспішил заявляв, що хардовий турнір АТР 1000 в Торонто стане для нього останнім. У ніч на 28 липня Вашек зазнав поразки в першому раунді від Факундо Баньїса (Аргентина, ATP № 689), поступившись у трьох сетах, і зачохлив свою ракетку.

Нагадаємо, Поспішил має чеське походження. За свою кар'єру він ставав переможцем Вімблдону-2014 у парному розряді і був четвертою ракеткою світу в дуеті. У доробку Вашека Кубок Девіса-2022 у складі збірної Канади та перемоги в семи турнірах ATP парного розряду. Він – лауреат нагороди ATP у номінації "Повернення року" (2020).

Найвищою позицією Поспішила в одиночному рейтингу АТР була 25-та позиція, а його найкращим результатом в одиночному розряді став чвертьфінал Вімблдона-2015. За кар'єру він заробив близько 7 мільйонів доларів призових. Також Вашек – співзасновник Асоціації професійних тенісистів (PTPA), яку створив разом з Новаком Джоковічем у 2019 році.