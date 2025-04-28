Президент WBO Густаво Олів'єрі поділився планами організації після поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBO, WBC WBA у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

"Уважно розглянувши аргументи, які надали всі сторони в питанні обов'язкового захисту титулу WBO, організація вважає найкращим рішенням спочатку провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, а потім обов'язковий захист.

Дюбуа штовхнув Усика на битві поглядів – відео сутички на Вемблі

Таким чином, у надважкому дивізіоні визначиться найсильніший боксер, а бій за звання абсолюту підніме цей вид спорту на найвищий рівень. Джозеф Паркер зберігає статус обов'язкового претендента після об'єднавчого бою", – зазначив Олів'єрі на своїй сторінці в Х.

Нагадаємо, обов'язковим претендентом на титул WBO є новозеландський боксер Джозеф Паркер. У лютому він мав провести чемпіонський поєдинок проти Даніела Дюбуа, проте британець знявся з бою через хворобу. 19 липня Дюбуа зустрінеться з Олександром Усиком в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Усик відреагував на реванш з Дюбуа за право стати абсолютним чемпіоном, зробивши погрозу британцю