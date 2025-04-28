"Я завершив кар'єру боксера, адже планував зайнятися бізнесом. Проте потім почалася війна, і всі мої плани зруйнувалися. Якось мені зателефонував менеджер Елі Секбах і дав телефон Саулю Альваресу, який запропонував мені приєднатися до його тренувального табору. Спочатку було важко підтримувати форму, але поступово набрав оптимальну форму. Мені 38 років, на цьому етапі потрібно ризикувати, щоб чогось досягти.

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На даний момент найкращим варіантом для наступного поєдинку є росіянин Бівол, який має три титули. Очевидно, що перемога над ним дозволить мені знову увійти в історію", – цитує Гвоздика Boxingscene.

Росіянин Дмітрій Бівол (24-1, 12 КО) є чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF. Титулом WBC володіє американець Давід Бенавідес (30-0, 24 КО), якому Олександр Гвоздик поступився у червні 2024 року. У своєму останньому поєдинку українець у третьому раунді нокаутував Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО).

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик – чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі (2018-2019 р.), бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні, чемпіон літньої Універсіади 2013 року.

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