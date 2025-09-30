– Свою срібну медаль на ЧС-2025 ви присвятили братові – воїнові, які загинув за Україну буквально за два тижні до початку чемпіонату світу. Розкажіть, якою він був людиною? Про що насамперед згадуєте, коли думаєте про нього?

– Тарасик був завжди радісним. Він ніс якесь таке щастя навколо. Навіть коли він сумував, то тримав це при собі. У його товаристві завжди було весело, він ніс позитив. Він завжди дуже пишався мною і сестрою. Дуже допомагав бабусі, дідусю. Для них це також величезна втрата.

Українка Винник поступилася у фіналі чемпіонату світу з боротьби – дала непростий бій грізній суперниці

Брати наші раніше трохи займалися боротьбою. Можна сказати, що саме завдяки Тарасові ми почали займатися цим видом спорту. Бо дивилися, як він тренується і також дуже хотіли. Тарас завжди пишався нами, а після поразок завжди підтримував. Для нього сім’я була пріоритетом.

– На п’єдесталі ЧС ви виглядали дуже засмученою. Що відчували під час нагородження?

– Чесно кажучи, все змішалося. Відчувала дуже сильне емоційне і фізичне виснаження. Коли перед ЧС ми дізналися, що Тарас загинув, зразу поїхали в Чернівці, кілька днів не спали, не їли, переживали великий стрес. Звісно, на п’єдесталі думала про брата. Досі не приходить розуміння, що його нема. Здається, що він просто на сході України й має приїхати. А також було трохи прикро, що не використала свій шанс на золото

– Ви зі сестрою близнючки. А чи схожі за темпераментом? Вона також професійна борчиня. Як допомагала на цьому ЧС?

– Вона за мене завжди радіє більше, ніж за себе. Так само, коли вона виграла два чемпіонати світу (у віковій категорії U-23, – ред.), ці емоції було не передати. Я так ридала! Це було відчуття, що після стількох жертв вона нарешті досягла своєї цілі. У Загребі Соломія мала боротися після мене, але весь день провела зі мною, дуже змучилася. Це для мене було дуже цінно. Можна сказати, така жертва з її боку. Я так само, коли можу, завжди стараюся підтримати, чим можу, – розповіла Марія Винник в ексклюзивному інтерв'ю Спорт 24.

Українська чемпіонка світу з боротьби назвала головну жертву заради успіху: "Це дуже виснажує"