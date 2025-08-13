Пасуючий збірної України Сергій Євстратов підписав з клубом Леви Прага контракт, деталі якого прес-служба чеського гранда не розголошує.

Лідер збірної України з волейболу офіційно став гравцем європейського топ-клубу

Клуб Леви Прага у новому сезоні-2025/26 буде виступати у Лізі чемпіонів. Євстратов до останнього часу грав у Польщі за клуб Чарні з Радома, який виступає в другій за силою лізі національного чемпіонату. Раніше Сергій вже грав у Чехії – виступав за Блек Бескидах.

Леви Прага – дворазовий чемпіон Чехії. Клуб вдруге в історії буде грати на груповій стадії Ліги чемпіонів.

Сергій Євстратов є шестиразовим чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка і Суперкубка країни. У 2024 році він зі збірною України виграв Золоту Євролігу.

