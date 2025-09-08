Паркер та Вордлі провели першу дуель поглядів – переможець поєдинку зустрінеться з Усиком
Тимчасовий чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) та тимчасовий володар поясу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) зустрілися перед своїм боєм.
Поєдинок між Паркером та Вордлі відбудеться 25 жовтня на арені О2 в Лондоні. Боксери провели традиційну битву поглядів перед боєм.
Раніше WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера. Втім, команда Усика зробила запит про перенесення бою через травму українця. В підсумку, WBO вирішила надати Усику 90 днів для продовження перемовин про двобій, а суперником має стати переможець поєдинку Паркер – Вордлі.
Джозеф Паркер у своєму останньому поєдинку, який відбувся у лютому, нокаутував Мартіна Баколе. Фабіо Вордлі в червні достроково переміг Джастіса Гуні.
