Тимчасовий чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) та тимчасовий володар поясу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) зустрілися перед своїм боєм.

Поєдинок між Паркером та Вордлі відбудеться 25 жовтня на арені О2 в Лондоні. Боксери провели традиційну битву поглядів перед боєм.

@joeboxerparker & @FabioWardley square off in front of the iconic arena they will go to battle in ️#ParkerWardley | Oct 25th | The O2, London | Live on @daznboxing pic.twitter.com/p3HPaXd27k — Queensberry Promotions (@Queensberry) September 8, 2025

Раніше WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера. Втім, команда Усика зробила запит про перенесення бою через травму українця. В підсумку, WBO вирішила надати Усику 90 днів для продовження перемовин про двобій, а суперником має стати переможець поєдинку Паркер – Вордлі.

Джозеф Паркер у своєму останньому поєдинку, який відбувся у лютому, нокаутував Мартіна Баколе. Фабіо Вордлі в червні достроково переміг Джастіса Гуні.

