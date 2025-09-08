– Джозефе, що ти думаєш про ситуацію з Усиком?

– Очевидно, що Усик – це той, з ким ми хочемо битися. Він найкращий у світі. Володіє всіма поясами. Було б чудово – об’єднання титулів, абсолютне чемпіонство... Але він травмований і проводить час із родиною. Є відео, на яких він танцює, але він просто добре проводить час із родиною та відпочиває.

– Послухай, це надзвичайно складно – ставити під сумнів легітимність і надійність такого боксера, як Олександр Усик. Але Френк Воррен сказав, що, на його думку, Олександр Усик воліє не битися з тобою і шукати інших суперників. Ти згоден з цим?

– Це може бути фінансове питання, може, суперник запропонує щось інше… Та Усик вже бився з усіма. Я вірю в себе. Я вірю, що зараз, фізично і психологічно, я в найкращій формі за все своє життя, і навіть я сам з нетерпінням чекаю, щоб побачити, на що я здатний у рингу.

Зрозуміло, що це не буде з Усиком – ми зараз боремося з іншим боксером – але я знаю, на що я здатний у рингу і над чим я працював. Тож було б приємно випробувати себе проти найкращого, – сказав новозеландець в інтерв'ю BoxNation.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Джозеф Паркер проведе проти британця Фабіо Вордлі. Двобій відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Олександр Усик, за рішенням WBO, буде зобовʼязаний битися з переможцем цього поєдинку.

