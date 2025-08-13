"Паркер має отримати шанс проти Усика, але правила змінилися": жертва Ф'юрі зізнався, хто зараз вирішує все за боксерів
Британський боксер Ділліан Вайт поділився думками щодо наступного можливого бою Олександра Усика.
"Я гадаю, що Джозеф Паркер повинен отримати свій шанс проти Олександра Усика. Але зараз головне питання у тому, чи це станеться.
Розумієте, є поєдинки, які хоче бачити особисто Туркі Аль аш-Шейх. У нього є свій план.
Бізнес у боксі змінився. Тепер це тобі кажуть з ким ти битимешся, а з ким – ні. Правила змінилися", – заявив 37-річний Вайт в ефірі ютуб-каналу iFL TV..
Нагадаємо, що Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) у 2022 році бився проти Тайсона Ф'юрі (34-1-2, KO 24) й зазнав технічного нокауту в шостому раунді. Зараз він готується до поєдинку проти Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO), який відбудеться 16 серпня.
