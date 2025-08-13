"Я гадаю, що Джозеф Паркер повинен отримати свій шанс проти Олександра Усика. Але зараз головне питання у тому, чи це станеться.

"Єдиний, хто зараз може зупинити Усика": можливий суперник українця виступив із зухвалою заявою

Розумієте, є поєдинки, які хоче бачити особисто Туркі Аль аш-Шейх. У нього є свій план.

Бізнес у боксі змінився. Тепер це тобі кажуть з ким ти битимешся, а з ким – ні. Правила змінилися", – заявив 37-річний Вайт в ефірі ютуб-каналу iFL TV..

Нагадаємо, що Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) у 2022 році бився проти Тайсона Ф'юрі (34-1-2, KO 24) й зазнав технічного нокауту в шостому раунді. Зараз він готується до поєдинку проти Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO), який відбудеться 16 серпня.

