"Я хочу, щоб наступний бій був з Усиком. Я знаю, що він заслуговує на цей час, щоб відновитися і відпочити з сім'єю. Коли він буде готовий, я з радістю розпочну переговори й побачимо, чи зможемо ми організувати бій.

"Дай мені шанс": Паркер заспівав заради бою з Усиком – виконав хіт легендарної A-HA (ВІДЕО)

Є відтермінування, щоб виграти більше часу через травму, і сподіваюся, коли він вирішить повернутися, тоді ми зможемо домовитися. Якщо нам вдасться це зробити, це буде чудово", – поділився Паркер у коментарі TalkSport.

Нагадаємо, якщо Олександр Усик відмовиться від захисту титулу WBO, то пояс стане вакантним. У такому разі українець вдруге втратить звання абсолютного чемпіона хевівейту без бою і залишиться з поясами WBA, IBF та WBC.

Непереможний британець пригрозив Усику та Паркеру поєдинками за титул WBO: "Усі ці бої можуть відбутися"