WTA 1000. Цинциннаті, 1/4 фіналу

Коко Гофф (США, WTA № 2) – Жасмін Паоліні (Італія, WTA № 9) – 1:2 (6:2, 4:6, 3:6)

Алькарас здолав скандального росіянина та вийшов до півфіналу турніру в Цинциннаті

Гофф впевнено виграла перший сет (6:2) та добре розпочала другий, однак Паоліні змогла повернутися в гру та перемогти у двох наступних партіях. Під час гри Коко Гофф зробила 16 подвійних помилок, що стало ключовим моментом поєдинку.

В одному з моментів Паоліні впала на корт та підвернула гомілкостоп. Втім, італійка змогла продовжити гру.

Jasmine Paolini took a fall during her match against Coco Gauff in Cincinnati.



Looks like she twisted her ankle a bit.



Really hope it’s not serious and it doesn’t affect her for the U.S. Open.







pic.twitter.com/O5g88BTIlS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 16, 2025

Перемога над Гофф стала для Паоліні найрейтинговішою в кар'єрі. У півфіналі турніру Жасмін зіграє проти "нейтральної" росіянки Вероніки Кудерметової (WTA № 36).

Людмила Кіченок вилетіла за крок від фіналу парного розряду турніру в Цинциннаті