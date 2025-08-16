Паоліні з травмою перемогла другу ракетку світу у чвертьфіналі турніру в Цинциннаті
Талійська тенісистка Жасмін Паоліні вийшла до півфіналу тисячника в Цинциннаті (США).
WTA 1000. Цинциннаті, 1/4 фіналу
Коко Гофф (США, WTA № 2) – Жасмін Паоліні (Італія, WTA № 9) – 1:2 (6:2, 4:6, 3:6)
Гофф впевнено виграла перший сет (6:2) та добре розпочала другий, однак Паоліні змогла повернутися в гру та перемогти у двох наступних партіях. Під час гри Коко Гофф зробила 16 подвійних помилок, що стало ключовим моментом поєдинку.
В одному з моментів Паоліні впала на корт та підвернула гомілкостоп. Втім, італійка змогла продовжити гру.
Перемога над Гофф стала для Паоліні найрейтинговішою в кар'єрі. У півфіналі турніру Жасмін зіграє проти "нейтральної" росіянки Вероніки Кудерметової (WTA № 36).
