Панатінаїкос не братиме участь у Суперкубку Греції через поїздку до Австралії, яка прописана в контракті з Євролігою. Про це повідомляє Basket News.

Через відмову від турніру клуб оштрафують на 20 тисяч євро, а також, ймовірно, відсторонять від участі у наступному розіграші Суперкубка. Панатінаїкос замінить клуб Кардіца, крім нього за трофей позмагаються Олімпіакос, АЕК та Промітеас.

Матчі Суперкубка Греції відбудуться 26-27 вересня, водночас Панатінаїкос повернеться з турніру в Австралії лише 25 вересня. Крім того, в день гри Суперкубка заплановані медіа-заходи від Євроліги, тому клуб з Афін не може в цей час тренуватися та грати.

До слова, у минулому сезоні Панатінаїкос посів друге місце чемпіонату Греції.

