Панатінаїкос відмовився грати у Суперкубку Греції з баскетболу – відома причина
Багаторазовий чемпіон Греції пропустить цьогорічний Суперкубок країни.
Панатінаїкос не братиме участь у Суперкубку Греції через поїздку до Австралії, яка прописана в контракті з Євролігою. Про це повідомляє Basket News.
Леброн отримав звинувачення у співпраці з комуністичним виданням Китаю
Через відмову від турніру клуб оштрафують на 20 тисяч євро, а також, ймовірно, відсторонять від участі у наступному розіграші Суперкубка. Панатінаїкос замінить клуб Кардіца, крім нього за трофей позмагаються Олімпіакос, АЕК та Промітеас.
Матчі Суперкубка Греції відбудуться 26-27 вересня, водночас Панатінаїкос повернеться з турніру в Австралії лише 25 вересня. Крім того, в день гри Суперкубка заплановані медіа-заходи від Євроліги, тому клуб з Афін не може в цей час тренуватися та грати.
До слова, у минулому сезоні Панатінаїкос посів друге місце чемпіонату Греції.
Євробаскет-2025: Литва та Греція з потужним Яннісом Адетокунбо розіграли другу путівку в 1/2 фіналу