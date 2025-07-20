Менні Пак'яо знову потішив фанатів якісним боксом, але судді були іншої думки.

Легендарний філіппінець провів свій перший бій після 4-річної паузи. Його суперником став молодший на 16 років (30 проти 46) американець Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО), який володіє поясом WBC у напівсередній вазі. Бій став головною подією вечора боксу в Лас-Вегасі.

Усик – Дюбуа 2 – відеоогляд бою, який знову зробив українця абсолютним чемпіоном

Пак'яо навіть після тривалої паузи демонстрував якісний бокс, змушуючи чемпіона більше думати про захист. Поєдинок тривав повну дистанцію з 12 раундів.

Здавалося, що це буде казкове повернення Пак'яо з титулом. Втім, судді були іншої думки. Рішенням більшості було зафіксовано нічию – один рефері навіть віддав перевагу Барріосу 115 – 113, решта двоє нарахували 114 – 114. Арена невдоволено гуділа.