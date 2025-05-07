Пак'яо повернеться на ринг у 46 років: легенда проведе бій за титул WBC – раніше він підтримав Україну
Легендарний боксер Менні Пак'яо проведе поєдинок за звання чемпіона WBC проти Маріо Барріоса.
Філіппінський екс-чемпіон світу Менні Пак'яо (62-8-2, 39 KO) вперше за 4 роки повернеться на ринг.
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46-річний боксер вийде на бій за титул WBC проти чинного володаря пояса в напівсередній вазі Маріо Барріоса (29–2–1, 18 КО). Про це повідомив BrunchBoxing в соцмережі X.
Зірковий промоутер Ел Хеймон забронював арену "T-Mobile" у Лас-Вегасі для бою між боксерами 19 липня. Зараз команди Пак'яо та Барріоса готують офіційний анонс.
Додамо, що свій останній бій Менні Пак'яо провів у серпні 2021 року. Тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу з Куби за рішенням суддів. Філіпінець у 2022 році записував звернення до українців з підтримкою нашої країни у війні проти РФ.
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