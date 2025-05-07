Філіппінський екс-чемпіон світу Менні Пак'яо (62-8-2, 39 KO) вперше за 4 роки повернеться на ринг.

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46-річний боксер вийде на бій за титул WBC проти чинного володаря пояса в напівсередній вазі Маріо Барріоса (29–2–1, 18 КО). Про це повідомив BrunchBoxing в соцмережі X.

Зірковий промоутер Ел Хеймон забронював арену "T-Mobile" у Лас-Вегасі для бою між боксерами 19 липня. Зараз команди Пак'яо та Барріоса готують офіційний анонс.

Додамо, що свій останній бій Менні Пак'яо провів у серпні 2021 року. Тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу з Куби за рішенням суддів. Філіпінець у 2022 році записував звернення до українців з підтримкою нашої країни у війні проти РФ.

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Premier Boxing Champions have put a hold on the T-Mobile Arena in Las Vegas for July 19. This is the anticipated return date of legendary hall of famer Manny Pacquiao, where he will make history by challenging Mario Barrios for the WBC Welterweight Championship.… pic.twitter.com/8TIM4ybj2i — Brunch Boxing (@BrunchBoxing) May 6, 2025

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