Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. Найсерйознішим турніром останнього тижня став WTA 500 у Чарльстоні, участь в основній сітці якого взяла лише одна українка Ангеліна Калініна, яка, однак, вилетіла вже у першому колі.

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Як наслідок, у топ-100 рейтингу не змінились позиції лише двох українок – Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки країни та 18-ту позицію, а Даяна Ястремська залишилась 46-ю. Марта Костюк опустилася на одну сходинку і тепер 25-та. Попри поразку у Чарльстоні, Калініна піднялася у рейтингу на три позиції й тепер посідає 65-ту сходинку. Юлія Стародубцева перебуває недалеко від першої сотні WTA – 103-й рядок, а Дар'я Снігур 140-ва.

У топ-10 рейтингу WTA дві зміни: Джессіка Пегула* після перемоги в Чарльстоні вперше з 2022 року увірвалась у трійку лідерів, опустивши Коко Гофф на четверте місце.

Топ-10 оновленого рейтингу WTA:

1. Аріна Соболенко (Росія) – 10541 очок

2. Іга Свьонтек (Польща) – 7470

3. Джессіка Пегула (США) – 6101 (+1 позиція)

4. Коко Гофф (США) – 6063 (-1)

5. Медісон Кіз (США) – 4999

6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4843

7. Мірра Андрєєва (Росія) – 4775

8. Цінь Вень Чжен (Китай) – 4243

9. Паула Бадоса (Іспанія) – 3821

10. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808

Українки в оновленому рейтингу WTA:

18. Еліна Світоліна (Україна) – 2180

25. Марта Костюк (Україна) – 1805 (-1)

46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229

65. Ангеліна Калініна (Україна) – 956 (+3)

103. Юлія Стародубцева (Україна) – 711

140. Дарія Снігур (Україна) – 536 (-4)

204. Анастасія Соболєва (Україна) – 362 (+3)

241. Леся Цуренко (Україна) – 300 (-3)

240. Валерія Страхова – 283 (+9)

263. Катаріна Завацька – 268 (-16)

267. Олександра Олійникова – 263 (-2)

430. Катерина Байндль – 430 (-1)

445. Вероніка Подрез – 122 (+17)

* До слова, статки батька Джесіки, американського бізнесмена Террі Пегули, оцінюються в 7,7 мільярда доларів. Сама ж 31-річна спортсменка за свою професійну кар'єру заробила понад 15 мільйонів доларів.

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