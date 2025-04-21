WTA 500, Штутгарт, фінал

Олена Остапенко (Латвія, WTA № 24) – Аріна Соболенко (Білорусь, WTA № 1) – 6:4, 6:1

Світоліна та ще три українки дізналися суперниць на турнірі WTA 1000 в Мадриді

Латвійська тенісистка Олена Остапенко тріумфально завершила свої виступи на ґрунтовому турнірі WTA 500 у Штутгарті. У вирішальному матчі 27-річна спортсменка у двох сетах била першу ракетку світу Аріну Соболенко.

Поєдинок тривав 1 годину і 26 хвилин. Це була четверта зустріч суперниць і перша перемога для Остапенко. За матч латвійка віддала дві свої подачі та зробила шість брейків. У другій партії Соболенко програла всі гейми на своїй подачі.

Цікаво, що для Остапенко цей фінал став вже другим у 2025 році – у середині лютого на тисячнику в Досі вона поступилася Аманді Анісімовій. Для латвійки це вже дев'ятий титул в кар'єрі та другий на ґрунті, який повернув її в топ-20 рейтингу WTA.

Нагадаємо, виступи в Штутгарті Остапенко розпочала з матчу проти українки Даяни Ястремської, яка по ходу зустрічі знялась зі змагань. У другому колі латвійка обіграла американку Емму Наварро в трьох сетах. Далі Олена била другу ракетку світу (польку Ігу Свьонтек) і росіянку Єкатерину Александрову.

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