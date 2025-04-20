WTA 500, Штутгарт, 1/4 фіналу

Олена Остапенко (Латвія, WTA № 24) – Іга Свьонтек (Польща, WTA № 2) – 2:1 (6:3, 3:6, 6:2)

Світоліна розбила румунку і стала другою фіналісткою турніру в Руані – розкішний ейс завершив побиття

Напередодні у чвертьфінальному матчі турніру WTA 500 в Штутгарті Олена Остапенко перемогла другу ракетку світу Ігу Свьонтек. Таким чином Олена продовжила безпрограшну серію у матчах проти польки – всі шість ігор між тенісистками закінчувалися перемогами латвійки.

Завдяки шостій перемозі над Свьонтек Остапенко повторила унікальне досягнення в жіночому тенісі – стала третьою в історії, що перемогла колишню першу ракетку світового рейтингу в шести матчах поспіль. Окрім Остапенко подібним можуть похизуватися аргентинка Габріела Сабатіні та полька Агнєшка Радванська.

Нагадаємо, змагання в Штутгарті Остапенко розпочала з матчу проти українки Даяни Ястремської, яку по ходу зустрічі знялась зі змагань.У другому колі латвійка обіграла американку Емму Наварро в трьох сетах.

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