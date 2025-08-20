Анастасія Соболєва та Саша Вікери провели зустріч першого раунду відбіркового етапу Відкритого чемпіонату США. Результат та звіт про гру – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, кваліфікація, перший раунд

Саша Вікері (США, WTA № 559) – Анастасія Соболєва (Україна, WTA № 272) – 7:5, 7:5

Снігур програла на старті кваліфікації US Open-2025, вилетівши від переможниці Кубка Біллі Джин Кінг

Українська тенісистка вважалася фавориткою зустрічі, бо має вищу позицію у рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Втім, американка грала на номінально домашньому турнірі, тому не була безнадійна, а мала шанси. Ними Вікері скористалася.

В першому сеті за рахунку 4:4 Соболєва зробила брейк суперниці, але свою подачу провалила. При чому двічі поспіль, що дозволило Вікері забрати партію.

В другому сеті справи в українки на своїх м’ячах знову були не дуже класними – вона програла чотири гейми, коли подавала, та вдруге втратила партію, а з нею і матч.

Нагадаємо, раніше з кваліфікації Відкритого чемпіонату США вибули українки Дар’я Снігур та Олександра Олійникова.

Олійникова зазнала повного фіаско на старті кваліфікації US Open-2025