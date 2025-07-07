Людмила Кіченок та Еллен Перес не змогли продовжити переможну ходу в жіночому парному розряді Вімблдону-2025.

Вімблдон-2025, трава, пари, 1/8 фіналу

Тімеа Бабош (Угорщина) / Луїза Стефані (Бразилія) – Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – 2:0 (7:5, 6:4)

Кіченок серед українок найдовше затрималася на цьогорічному Вімблдоні, але пробитися до чвертьфіналу парного розряду не судилося.

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Людмила у дуеті з австралійкою Еллен Перес програла напружений матч угорсько-бразильській парі Бабош / Стефані. У стартовому сеті суперниці по черзі забирали свої подачі до рахунку 5:5, а перша ж помилка виявилася для Кіченок і Перес фатальною.

У другій партії історія повторилась, тільки тепер Бабош / Стефані зробили брейк значно швидше, втримали мінімальну перевагу і перемогу в матчі. Цікаво, що угорсько-бразильський дует не виконав жодного ейса, але й припустився лише однієї подвійної помилки на подачі. У Кіченок / Перес були 2 подачі навиліт, однак аж 6 подвійних.

Отже, дорослий Вімблдон-2025 залишається без українських учасників. Раніше в основній сітці вилетіли Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Еліна Світоліна, а Дарія Снігур і Олександра Олійникова не змогли подолати кваліфікацію. Залишається вболівати за 16-річного Нікіту Білозерцева, який продовжує боротьбу серед юнаків.