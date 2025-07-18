Марія Музичук, яка є екс-чемпіонкою світу, в 1/8 фіналу Кубка світу зустрічалася з Наною Джагнідзе з Грузії. Перша партія, в якій українка грала білими фігурами, завершилася внічию. В другій партії перемогла Джагнідзе – Марія Музичук була змушена поступитися за сумою двох зустрічей.

Україна близька до втрати представниці на шаховому Кубку світу-2025 серед жінок

Осьмак у першій зустрічі з Тань Чжуньї з Китаю програла чорними фігурами. У другій партії, де у Юлії були білі фігури, суперниці розписали нічию. Осьмак, як і Марія Музичук, вибула з подальшої боротьби.

Марія Музичук та Юлія Осьмак були останніми представницями України на Кубку світу-2025. Анна Музичук припинила боротьбу в 1/16 фіналу, несподівано поступившись Сонг Юсінь. Ще раніше турнір покинула Анна Ушеніна – вона не змогла впоратися з Вантікою Агровал з Індії.

Кубок світу-2025 серед жінок проводиться за нокаут-системою. Граються дві партії з класичним контролем часу, а за необхідності проводиться ще одна партія з контролем часу рапід і бліц. Дві найкращі шахістки за підсумками змагань отримають путівки на Турнір претенденток.

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