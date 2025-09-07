Тенісна асоціація США (USTA) звернулась до мовників із проханням цензурувати протестну чи іншу реакцію глядачів на появу президента країни Дональда Трампа на фінальному матчі в чоловічому одиночному розряді між Янніком Сіннером та Карлосом Алькарасом, повідомляє The Athletic після ознайомлення зі службовою запискою.

Сіннер і Алькарас встановили досягнення, яке майже неможливо буде перевершити

Згідно з нею, Трампа покажуть в трансляціях з турніру під час церемонії, в яку входить виконання державного гімну США, яка відбудеться перед матчем Сіннера та Алькараса. Представник USTA зазначив, що організатори регулярно звертаються до трансляторів з проханням не транслювати реакції глядачів, які безпосередньо не пов'язані з подіями на корті.

Варто додати, що поява Трампа на фіналі US Open-2025 стане першою з 2015 року, коли він як тоді ще кандидат у президенти був освистаний під час чвертьфінального матчу між сестрами Вільямс. Фінальний матч між Сіннером та Алькарасом почнеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.

US Open-2025: фантастичний камбек у чоловічому парному фіналі – чемпіони відіграли три матчболи