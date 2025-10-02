Чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая проведе бій проти 40-річного Гюсейна Чінкари в Австралії.

Чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі Джей Опетая (28 перемог, 22 нокаутом) отримав офіційне підтвердження щодо свого наступного поєдинку. Австралієць вийде на ринг проти обов’язкового претендента – 40-річного німця Гюсейна Чінкари (23 перемоги, 19 нокаутом).

Бій запланований на 6 грудня у місті Голд-Кост, Австралія. Для Опетаї це буде вже третій вихід на ринг у 2025 році. Востаннє 29-річний чемпіон боксував у червні, коли достроково розібрався з аргентинцем Клаудіо Скео.

Чінкара, який залишається непереможним, свій попередній поєдинок провів у квітні – тоді він достроково переміг Хуана Діаса. Для німця бій з Опетаєю стане найбільшим викликом у кар’єрі та шансом здобути чемпіонський пояс.

Раніше повідомлялося, що австралієць готовий був виплатити компенсацію своєму обов’язковому претенденту, аби організувати зимовий бій проти британця Кріса Біллема-Сміта. Втім, домовленість не відбулася, і тепер Опетая зійдеться саме з Чінкарою.

