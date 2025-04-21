Українка Таїсія Онофрійчук на Кубку світу з художньої гімнастики в Баку не тільки блискуче виступила, а й стулила пельку країні-агресорці.

16-річна українка здобула золоту медаль у вправах з обручем. Друге місце дісталося Вірі Туголуковій, росіянці, яка представляє Кіпр, а третє – "нейтральній" гімнастці з білоруським громадянством Анастасії Салос.

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На честь перемоги Онофрійчук у Баку пролунав гімн України, який довелося слухати іншим призеркам. Таїсія відзначилася гідною поведінкою. Під час церемонії нагородження вона публічно відмовилася від спільного фото з представницями країн-агресорів.

Додамо, Онофрійчук здобула два срібла у вправах з м'ячем та стрічкою, а також виборола бронзу у вправах з булавами.

Збірна України на Кубку світу в Баку посіла третє місце в групових вправах.