Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук продовжує розривати на турнірі в столиці Азербайджану.

У п'ятницю, 2 травня, Таїсія Онофрійчук поповнила свою скарбничку ще двома золотими медалями на Європейському Кубку в Баку з художньої гімнастики. 16-річна спортсменка стала найкращою у вправах з булавами, випередивши представниць Італії та Болгарії.

Онофрійчук завоювала "золото" та "бронзу" Європейського кубка в Баку

Онофрійчук набрала 28,300 балів. Ще одна українка – Поліна Каріка – показала 5-й результат, набравши 26,750 пунктів.

Також Таїсія стала першою у вправах зі стрічкою (28,450 балів).

До слова, Онофрійчук та Каріка з 1-м та 3-м результатом кваліфікувалися у кросбатл (сума балів за 4 види).

Нагадаємо, напередодні Онофрійчук завоювала золоту медаль у вправах з обручем, а також здобула бронзу у вправах з м'ячем. Турнір триватиме з 1 по 4 травня.