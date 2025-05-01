Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук завоювала чергові нагороди – тепер на Європейському кубку з художньої гімнастики в Баку.

Таїсія Онофрійчук завоювала "золото" у вправах із обручем, набравши 29,550 балів. Срібні нагороди дістались ізраїльтянці Ліані Рона, а на третій сходинці опинилась італійка Тара Драгаш.

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Однак, це не всі нагороди, які здобула українка на змаганнях. У вправах із м'ячем Онофрійчук показала третій результат. "Золото" здобула італійка Софія Рафаелі, а представниця Узбекистану Лола Джураєва посіла друге місце.

Зауважимо, що турнір триватиме з 1 по 4 травня. Напередодні в Баку пройшов етап Кубка світу, на якому Онофрійчук не лише блискуче перемогла, але й вразила своєю позицією.

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