Онофрійчук завоювала "золото" та "бронзу" Європейського кубка в Баку
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук завоювала чергові нагороди – тепер на Європейському кубку з художньої гімнастики в Баку.
Таїсія Онофрійчук завоювала "золото" у вправах із обручем, набравши 29,550 балів. Срібні нагороди дістались ізраїльтянці Ліані Рона, а на третій сходинці опинилась італійка Тара Драгаш.
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Однак, це не всі нагороди, які здобула українка на змаганнях. У вправах із м'ячем Онофрійчук показала третій результат. "Золото" здобула італійка Софія Рафаелі, а представниця Узбекистану Лола Джураєва посіла друге місце.
Зауважимо, що турнір триватиме з 1 по 4 травня. Напередодні в Баку пройшов етап Кубка світу, на якому Онофрійчук не лише блискуче перемогла, але й вразила своєю позицією.
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