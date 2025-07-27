Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук продовжила свою переможну ходу на Кубку світового виклику, який триває у Румунії.

Кубок світового виклику з художньої гімнастики, Клуж-Напока (Румунія), вправа із булавами

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,550.

2. Тара Драгаш (Італія) – 29,100.

3. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 28,550.

Сьогоднішній день на Кубку світового виклику з художньої гімнастики сміливо можна записувати в актив Таїсії Онофрійчук. 17-річна українська гімнастка раніше сьогодні здобула срібло у вправах з м'ячем, після чого виборола золото у вправах зі стрічкою, а потім – із булавами.

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Загалом Онофрійчук набрала 30,550 бала, випередивши на 1,45 другу Тару Драгаш, яка представляє Італію. На третьому місці розташувалась Дар'я Варфоломєєв.

У підсумку, Таїсія на цьому етапі завоювала одну срібну та дві золоті нагороди. У фіналі вправ з обручем українка через втрату предмета набрала 27,700 бала, не потрапивши на подіум. Перемогу в цьому змаганні святкувала ізраїльтянка Мейтал Мааян Сумкін.

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