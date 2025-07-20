Онофрійчук здобула срібну нагороду у вправах зі стрічкою на етапі Кубка світу, набравши в підсумку 28,250 балів. Золото ж завоювала італійка Тара Драгаш – 28,800. Варто додати, що Таїсія випередила російську гімнастку Віру Туголукову, яка наразі представляє Кіпр – вона здобула бронзу.

Онофрійчук тріумфувала на Кубку світу з художньої гімнастики у вправах з обручем

Кубок світу з художньої гімнастики. Мілан. Вправи зі стрічкою. Фінал, результати.

1. Софія Раффаелі (Італія) – 28,800.

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,250.

3. Віра Туголукова (Кіпр) – 28,150.

До слова, раніше Онофрійчук на цьому ж етапі Кубка світу в Мілані завоювала бронзову медаль у багатоборстві і золото у вправах з обручем.

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