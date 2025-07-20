Онофрійчук завоювала ще одну медаль на етапі Кубка світу в Мілані, випередивши росіянку
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук поповнила медальну скарбничку завдяки виступам на етапі Кубка світу в Мілані.
Онофрійчук здобула срібну нагороду у вправах зі стрічкою на етапі Кубка світу, набравши в підсумку 28,250 балів. Золото ж завоювала італійка Тара Драгаш – 28,800. Варто додати, що Таїсія випередила російську гімнастку Віру Туголукову, яка наразі представляє Кіпр – вона здобула бронзу.
Онофрійчук тріумфувала на Кубку світу з художньої гімнастики у вправах з обручем
Кубок світу з художньої гімнастики. Мілан. Вправи зі стрічкою. Фінал, результати.
1. Софія Раффаелі (Італія) – 28,800.
2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,250.
3. Віра Туголукова (Кіпр) – 28,150.
До слова, раніше Онофрійчук на цьому ж етапі Кубка світу в Мілані завоювала бронзову медаль у багатоборстві і золото у вправах з обручем.
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