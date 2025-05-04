Українки Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка зійшлися в протистоянні за третє місце Європейського Кубка.

Після поразок у своїх півфінальних протистояннях, українські гімнастки Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка боролися за бронзу на Європейському Кубку в Баку.

Онофрійчук здобула ще дві найвищі нагороди Європейського Кубка в Баку – напередодні вона взяла золото і бронзу

Про це повідомила Федерація гімнастики України в Facebook.

Онофрійчук змогла набрати більше балів за співвітчизницю і завоювати третє місце на турнірі. У фіналі ж зійшлися кривдниці українок. Італійка Софія Раффаелі стала першою, а Лола Джураєва з Узбекистана посіла друге місце.

Детальний результат Таїсії Онофрійчук в крос-батлі за бронзову медаль:

Обруч: 29,150 (D: 13.1; E: 8.000; A: 8.050)

М'яч: 28,200 (D: 12.0; E: 8.100; A: 8.100)

Булави: 27,050 (D: 12.4; E: 7.000; A: 7.650)

Стрічка: 26,250 (D: 11.1; E: 7.400; A: 7.750)

Додамо, що це не остання медаль для України на турнірі. Любов Горащенко перемогла у вправах зі стрічкою і завоювала срібло, а Вікторія Дорофєєва виборола друге місце у вправах із булавами.

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