Таїсія Онофрійчук показала третій результат в особистому багатоборстві.

Кубок світу з художньої гімнастики, Мілан (Італія), особисте багатоборство

1. Софія Раффаелі (Італія) – 118,250

2. Дар'я Варфоломєєва (Німеччина) – 117,450

3. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 114,150

...13. Поліна Каріка (Україна)

Онофрійчук здобула нагороду у останньому фіналі чемпіонату Європи – 17-річна гімнастка виграла 4 медалі

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук за виступ в особистому багатоборстві на етапі Кубка світу в Мілані отримала від суддів 114,150 бала. Її результат виявився третім у підсумковому протоколі.

Переможницею стала італійка Софія Раффаеллі (118,250 бала). Срібло виборола представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєва (117,450).

Українка Поліна Каріка показала в багатоборстві 13-й результат.

Таїсія Онофрійчук також кваліфікувалася в усі чотири особисті фінали. Вони відбудуться 20 липня. Каріка виступить у фіналі з обручем.

Онофрійчук виграла чемпіонат Європи з художньої гімнастики – це перше золото для України за 28 років