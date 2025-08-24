ЧС-2025 з художньої гімнастики, вправи зі стрічкою, фінал

1. Дар’я Варфоломєєва (Німеччина) – 30,250

2. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 29,800

3. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,100

Українки на ЧС з художньої гімнастики вийшли у фінал в багатоборстві – такого не було 4 роки

У неділю, 24 серпня, на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у Ріо-де-Жанейро розігруються медалі в індивідуальних видах.

Українка Таїсія Онофрійчук розпочала боротьбу у фіналі у вправах зі стрічкою після четвертого місця у вправах з булавами. Вона програла лише 0,05 бала представниці Болгарії Стіляні Ніколовій, яка отримала від суддів 28,800 бала.

Онофрійчук за тією ж самою Ніколовою розташувалася та у підсумковому протоколі у вправах зі стрічкою. Втім, такий розклад приніс українській гімнастці бронзову нагороду. Болгарська спортсменка виборола срібло, а чемпіонкою стала Дар’я Варфоломєєва з Німеччини, яка, до речі, була першою й у вправах з булавами.

Медаль Онофрійчук – перша для України на чемпіонатах світу з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою за останні 10 років.

"Я проплакала всю дорогу": Онофрійчук – про небажання повертатися в Україну у 2022 році та ставлення до росіянок