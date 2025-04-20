Онофрійчук виборола в екс-росіянки золото Кубка світу – в доробку українки ще 3 медалі з художньої гімнастики
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула 4 медалі на Кубку світу в Азербайджані.
Таїсія Онофрійчук закінчила виступи на Кубку світу з художньої гімнастики з золотою медаллю, ставши найкращою у вправах з обручем. Також у доробку українки два срібла та одна бронза на змаганнях в Баку.
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Під час вправ з обручем Онофрійчук отримала від суддів 29,250 бала і випередила в боротьбі за перемогу колишню росіянку Туголукову, яка тепер виступає під прапором Кіпру.
Пізніше українка здобула два срібла у вправах з м'ячем та стрічкою, а також виборола бронзу у вправах з булавами.
Додамо, що збірна України на Кубку світу в Баку також не залишилась без медалей, посівши третє місце в групових вправах.
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