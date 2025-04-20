Таїсія Онофрійчук закінчила виступи на Кубку світу з художньої гімнастики з золотою медаллю, ставши найкращою у вправах з обручем. Також у доробку українки два срібла та одна бронза на змаганнях в Баку.

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Під час вправ з обручем Онофрійчук отримала від суддів 29,250 бала і випередила в боротьбі за перемогу колишню росіянку Туголукову, яка тепер виступає під прапором Кіпру.

Пізніше українка здобула два срібла у вправах з м'ячем та стрічкою, а також виборола бронзу у вправах з булавами.

Додамо, що збірна України на Кубку світу в Баку також не залишилась без медалей, посівши третє місце в групових вправах.

Taisiia Onofriichuk with the Hoop is a "thriller" indeed! Post-Paris Olympics, this young Ukrainian is coming into her own.



Apparatus finals in Baku ️ https://t.co/WrrzKVK38H #FIGWorldCup pic.twitter.com/6KD68Q6vvJ — FIG (@gymnastics) April 20, 2025

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