Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук переможно завершила участь на Кубку світу у вправах з обручем.

Онофрійчук за підсумками чотирьох етапів Кубка світу (зараховуються три найкращих) посіла перше місце в загальному заліку у вправах з обручем, повідомляє FIG.

Онофрійчук виграла бронзу в багатоборстві на етапі Кубка світу з художньої гімнастики

Загалом, 17-річна українка набрала 135 балів за участь на етапах у Софії (50), Баку (45) та Мілані (40). Друге місце посіла німкеня Дар'я Варфоломєєв (125 балів), а третє – Стиляна Ніколова (120).

Варто додати, що раніше Таїсія Онофрійчук стала першою в історії українкою, яка перемогла в загальному заліку Кубка світу з художньої гімнастики у багатоборстві. До цього найкращим результатом від України було 6-те місце Влади Нікольченко в 2018 році.