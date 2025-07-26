Кубок світового виклику з художньої гімнастики, Клуж-Напока (Румунія), особисте багатоборство

1. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 122,050 бала

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 120,150

3. Мейталь Сумкін (Ізраїль) – 115,300

...13. Поліна Каріка (Україна) – 110,100

Онофрійчук навіть з травмою виграла загальний залік Кубка світу – 17-річна українка переписала історію

Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка представляють Україну на завершальному етапі Кубка світового виклику з художньої гімнастики, який проходить у Клуж-Напоці (Румунія).

У перший день змагань Онофрійчук, яка нещодавно зібрала багатий врожай нагород на етапі Кубка світу у Мілані, стала срібною призеркою в особистому багатоборстві. Вона менш як два бали програла представниці Німеччині Дар'єї Варфоломеєвій.

Онофрійчук була першою до вправ з м’ячем, після чого лідерство втратила, а повернути його собі так і не змогла.

Поліна Каріка фінішувала лише 13-ю.

Онофрійчук завоювала ще одну медаль на етапі Кубка світу в Мілані, випередивши росіянку