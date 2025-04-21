"Українські спортсмени й надалі влаштовуватимуть такі акції протесту, вони не мають іншого вибору. Вдома їх, на жаль, захейтять і жорстко покарають за спільне фото з росіянами. Вони повинні поводитися так, тому що їх інструктують і за ними стежать зверху. Хоча всі розуміють, що така поведінка – абсолютна дурість.

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Що ж робитимуть українські спортсмени, коли буде підписано мирну угоду і ми повернемось на міжнародну арену у повних складах та під національним гімном? Якщо вони продовжать влаштовувати демонстративні акції неповаги суперника – йти з п'єдесталу, відмовлятися від фото, тиснути руку, тоді міжнародні федерації просто каратимуть їх. Навіщо тоді зараз роблять це? Українці використовують спорт у політичних цілях", – заявила Журова.

Нагадаємо, раніше на Кубку світу з художньої гімнастики в Баку українка Таїсія Онофрійчук відмовилася від спільного фото на п'єдесталі з білорускою Аліною Горносько та екс-росіянкою Вірою Туголуковою, яка представляє Кіпр.

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